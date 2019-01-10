過彎仆街！台中巨大挖土機倒地噴油 驚人畫面曝光

2019-01-10 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕台中市今天（10日）驚傳有巨型怪手在運送路途上翻車，油箱內的柴油溢流滿地，所幸沒有任何人員因此傷亡，警方最後找來吊車將它扶正，才結束這場驚魂記。

台中民眾將事發照片貼上臉書社團「爆料公社」，今天上午有部運載挖土機的拖板車，在潭雅神綠園道上疑似過彎速度不當，整部挖土機受到離心力影響甩飛出車外，「碰！」的一聲橫倒在路面，履帶上的土石全被震到掉落路面，就連油箱也在翻車瞬間開啟，柴油流滿地。

附近民眾見狀大驚，趕忙報案請警方處理，警方確定現場沒有人因此受傷後，找來5公尺高的大型吊車，將側倒在路邊的怪手吊起、扶正，最後讓挖土機成功回到貨車上繼續旅程。

網友們看見大型怪手「仆街」的奇異景象，紛紛留言說，「卡車司機要倒大楣了」、「好險沒壓到人」、「柴油漏一地，會不會有汙染問題呢」、「應該要綑綁」、「常常這樣不綁，以為怪手很重，不會掉下來」、「不是不綁，綁了連板車都翻 過彎要慢慢慢」。

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