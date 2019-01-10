知名女建築師修澤蘭設計 霧峰國小天文館列歷史建築

2019-01-10 20:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰國小內興建於1961年的天文科學館（現為校史館），是知名女建築師修澤蘭所設計興建，半圓形如飛碟的穹頂系統，以及8隻腳的RC構造特殊造型與環繞四周的花格窗，因深具藝術科學價值，且承載歷屆師生記憶，經專家學者會勘，去年12月底由市府文化局公告為歷史建築，為霧峰保存一處歷史文化資產。

有「台灣第一女建築師」美譽的修澤蘭，日前因台中女中校方想拆除她所設計的V型圍牆引發關注，同樣由她所設計、興建，位於霧峰國小內的天文科學館，也因獨特的造型，經市府文化局邀集審議委員會審查，去年12月22日正式公告為歷史建築。

霧峰國小校長陳榮錦表示，學校有120年歷史，不過經數次遷校，1961年8月由現在霧峰區公所旁的舊教育廳搬到現址，當時因政府想把學校營造成「鄉村型示範學校」，由修澤蘭設計了造型獨特的天文科學館，在當時全台學校可說是少有的設施。

陳榮錦說，天文科學館的屋頂，設計了可以手動的天文星象圖，其半圓形沒有任何梁柱的屋頂，以及8隻腳的特殊造型，還有環繞整棟建物四周的花格窗，在當時是少有的建物，因深具保存價值，在台灣花園城市發展協會協助下，向市府文化局申請為歷史建築，很高興獲得保存，未來假日歡迎團體預約參觀。

市議員李天生強調，天文科學館造型獨特，被許多校友戲稱為「飛碟」，是校友和霧峰鄉親共同的記憶，也是霧峰珍貴的文化資產，在登錄為台中市歷史建築後，希望能活化利用，讓更多人認識這棟獨特的建物。

台中市文化資產處表示，霧峰國小天文科學館，近年剛完成修繕，目前建築狀況良好，因深具文化資產價值，已公告為歷史建築，未來將向文化部文資局申請經費進行調查研究，協助建立天文科學館完整資料。

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