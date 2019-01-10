教育部拋出「公私併」 大學校長點出法規難題

2019-01-10 19:54

〔記者吳柏軒／台中報導〕全國173所公私立大專校院的校長們今天在台中齊聚，共商10年後的高教願景，其中教育部拋出「公私併」，盼整合公私校的能量，大學端卻點出法規難題稍微潑了官方冷水；另教部也擬在今年推出博士生津貼每月至少2萬元補助，盼協助高教發展，科技部也承諾將加碼協助。

教育部代理部長姚立德表示，針對大學整併，不論公公併、私私併等都做了，如今更完整探討「公私併」來提供另一條路，目的並非解決少子化，而是提升競爭力，找專家學者初探，今提出各種可能，如私校董事會釋出一半名額給公校代表，或公校法人化後與私校結合等，但僅是想像2030未來大學發展，預作規劃尚無細節。

但私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾提醒，公私併涉及許多法治障礙，如私校讓出一半董事席次，僅是讓公校參與治理，並未真正合併；公校的法人也是公法人，與私校的私法人並不同，他認為想法很積極，也增加另一個大學整併的選項，但執行困難度高。

而近年來高教界的校長遴選爭議風波此起彼落，姚立德也提大學校長遴選的修法方向，如擬修大學法第9條來放寬校長資格，讓候選人更多元；也討論到這次台大校長遴選案，坦言自己身為遴委，實在不知校長候選人的獨董關係等，未來擬修法讓遴選制度專業化，仿國外由獵人頭公司來調查候選人背景；最後則是打算成立校長遴選委員會的「監督委員會」，來處理爭議，避免遴委會擺爛。

科技部長陳良基今亦到場，闡述高教科研人才的培育與挑戰；對此，姚立德提到，今年8月起擬推動博士生津貼政策，每月提供至少2萬元，好留下博士人才，讓其心無旁鶩地研究，也將會跟科技部攜手，讓博士生不只2萬元，還有其他加碼額度。

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