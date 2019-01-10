夾娃娃機超好賺 放違規化粧品挨罰上萬…

2019-01-10 21:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕夾娃娃機犯濫，商品來源不明別亂用！台中市食品藥物安全處今天公布去年底展抽查結果，在一中及益民商圈抽查307個機台，查獲機台內擺放違規化妝品12個，香水、護手乳標示不清或來源不明，依化粧品衛生安全管理法將5名業者各開罰1萬元，要求下架停售，並抽驗內容物送檢。

食安處藥政醫粧組組長林晃群指出，夾娃娃店家機台內的商品五花八門，除了傳統的布偶、玩具等等，還有小香水、護手乳、眼影、洗面乳等化粧品，去年接獲民眾檢舉反映對產品不安心，11月底抽檢一中及益民商圈的娃娃機台，307個機台中有12個違法。

12個違法化粧品為小香水和護手乳，標示不清或來源不明，其中8個外包裝沒有繁體中文標示，另外4個也無繁體中文標示，也未列來批號、全成份或出廠日期等，來源不明，可依化粧品法開罰10萬元以下罰鍰。

林晃群說，夾娃娃機商品五花八門，對香水、乳液、眼影等化粧品，消費者一旦夾到，使用前至少要注意到是否有繁體中文標示和產品來源，小心別亂用，以免用到劣質產品，美麗不成，影響健康。

林晃群提醒，化粧品外盒包裝或容器應依化粧品衛生管理條例第6條規定，明顯標示「產品名稱」、「製造廠（進口商）名稱、地址」、「用法」、「批號或出廠日」、「全成分」、「保存方法及保存期限」等項目，且不得有誇大或涉及療效宣稱，若查獲標示不符規定，負責廠商處1萬至10萬罰鍰，製造商最高罰100萬元，台主、場主可要多注意，以免觸法受罰。

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