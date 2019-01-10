中國網友反核災米進口 台灣鄉民：豬瘟都敢吃了怕什麼

2019-01-10 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國開始進口日本福島核災洩漏區的越光米，將在上海的日本食品商店試賣，引發中國民眾不滿，建議當局「讓農業部領導先吃」。台灣鄉民回應，喊著要領導吃的人，可能明天就不見了，其他網友則笑稱，這些米搞不好還比中國在地米健康。

綜合日媒報導，中國海關總署在去年11月底突然宣布，解除核災食品禁令，開放新瀉縣越光米進口。第一批白米已在1月8日從橫濱港出發，將運往大連港，這次共有1公噸運入中國，這些白米會被分裝成2公斤的包裝，由上海的日本食品商店試賣，以高收入階級為主要客群。

不過，中國民眾卻相當反對，擔憂不小心吃下受污染稻米，發起拒買活動，還有網友喊話，要「農業部和海關署的領導先吃」，甚至有網友說，「火災的時候讓領導先走，這次也讓領導先吃」。

對此，台灣網友回應，嚷嚷著要領導先吃的人，可能很快就會消失在人間了。有鄉民提到，不少中國網友到日本狂買新瀉縣的越光米，回國卻不敢吃了，令人匪夷所思。也有網友笑說，這些新瀉越光米搞不好比中國米安全，非洲豬瘟的病死豬都敢吃了，不用擔心進口米會影響健康。

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