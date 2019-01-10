力捍台灣人的尊嚴！館長自曝「少賺中國好幾億」但不後悔

2019-01-10 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨天不僅在直播中針對「九二共識」表達看法，更爆料先前有中商開價5000萬要跟他租LOGO，但他寧願為了「台灣人的尊嚴」而放棄這個機會，也不願對中國卑躬屈膝，賺中國的錢！

館長在直播中說，他知道他只要卑躬屈膝一點，說自己「來自台灣省」、「台灣應該要被統一」，他的產品就可以很快在中國拓展出一片市場，甚至一年多賺好幾億。但是，「今天我身為一個台灣人，我也要有一個台灣人應該有的尊嚴和底線」，如果我為了錢去阿諛奉承巴結你，我就是一個沒志氣的男人。

館長還透露，前陣子有幾個中國廠商看上他的服飾品牌，還和他商量能不能以一年5000萬的價格，將他衣服品牌的LOGO租下到中國發展、販售，然而「因為我反對一國兩制，所以我失去了這個機會」。館長坦言，「我喜歡錢，我要開更多健身房也需要錢」，但今天我為了台灣人，「我不後悔」。

許多網友紛紛留言，「硬！不愧是陸戰隊」、「館長真男人一個」、「如果真如他所說，我敬佩他站著賺錢」、「比某個賣麵包的帶種太多了」、「我這個人很簡單不舔中就給推」，不過也有網友質疑，「說好幾億有證據？膨風比較快」、「他的生意若有幾億規模，還當什麼網紅」。

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