去年豪雨五河局防汛疏濬 今年目標疏濬50萬淤積土方

2019-01-10 22:07

〔記者王善嬿／嘉義報導〕去年823豪雨重創中南部，水利署第五河川局今年持續針對北港溪、朴子溪、八掌溪及急水溪斷面疏濬，目標完成50萬立方公尺土方的疏濬量，然而因疏濬土方不是配給、營建用料，標售需求量較少，五河局今表示，不會影響疏濬進度，每個月都持續辦理私人土地徵收、疏濬工程，落實防洪。

然而五河局去年辦理大湖口溪仁玉橋上游剩餘土方標售案，被投標廠商「大清通企業公司」控訴，標售過程無法確認標售土方的內容，等實際開挖，才發現土方內含有雜草、輪胎等事業廢棄物，無法直接回填農地，雙方終止契約，五河局退還95萬餘元剩餘土方價款，但卻沒發還履約保證金33萬9千餘元，因此提起民事告訴，嘉義地方法院今天一審判決駁回原訴。

五河局管理課長施國順表示，將依判決執行，也與廠商聯絡、廠商無異議；與廠商終止合約後，大湖口溪仁玉橋上游的剩餘土方，已另外標售處理；去年疏濬成果，大湖口溪約9萬立方公尺、石牛溪約6萬立方公尺，總共清淤量約50萬立方公尺。

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