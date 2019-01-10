醫病》女子車禍肚子撞方向盤 肝臟出血幸即時發現

2019-01-10 19:34

［記者黃美珠／竹北報導］肚子挨撞不要等閒視之！

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，去年耶誕節當晚，1名35歲的女子因為開車視線不佳發生自撞，她到院的時候雖然嚷著2腿膝蓋疼痛，但是該院詳細問診發現，她儘管有綁安全帶，但是右側肚子仍有撞上方向盤。由於肝臟沒有神經不會痛，該院為了慎重連續替她照了2次腹部超音波，果真發現右側肝臟有撕裂傷，已經出血400C.C.，若沒有即時發現，很可能肝臟會被出血擠破，嚴重可能會導致休克。

院方表示，這名女傷患到院時頻喊膝蓋疼痛，且說肚子有撞到方向盤。急診第1次照腹部超音波時，並未發現異狀，但因肝臟沒有神經，為了確認患者傷勢，在檢查及治療膝蓋後，決定再照1次腹部超音波，結果發現右側肝臟有不正常腫脹。

該院影像醫學科主治醫師謝汲峰說，當傷者從急診被轉到該科進行電腦斷層、血管攝影時，就已經確定有肝臟撕裂傷、內出血現象，只是肝臟沒有破裂，所以第1次超音波沒有顯現異狀，但之後肝臟開始緩慢且持續性地出血，若出血量多到擠破肝臟、漫至腹腔，可能引發休克，所以為防萬一，他們才又照了第2次超音波。

結果發現這名女傷患的肝臟血腫最大直徑達10公分，出血量約400C.C.，所幸並沒有撐破肝臟表面。經緊急用「經動脈栓塞術」，不用開刀止血，直接從她鼠蹊部穿入管子到出血部位做栓塞止血，整個傷口只有0.2公分，住院5天就康復出院。

院方表示，「經動脈栓塞術」是醫學中心等級的醫療技術及服務，適用於內出血，因為傷口小，所以術後恢復快。以前述女子的傷勢為例，若採傳統手術治療，預估必須住院1週以上才能出院。

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