國際水協會（IWA）會長訪韓國瑜 2021年在高雄舉辦

2019-01-10 19:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕國際水協會（IWA）會長Diane d'Arras今專程拜會高雄市長韓國瑜，針對2021年國際水協會在高雄舉辦互相請益，韓國瑜代表市民全力歡迎國際組織來高雄舉行會展及國際會議，看好水協會進一步提供專業人士交流及分享水務技術管理外，也有助於與世界接軌，帶動人流與商機。

Diane d'Arras女士今由國際水協會中華區主任李濤，及10名台灣2021年國際水協會亞太會議籌備委員陪同拜會韓國瑜，並邀請韓國瑜擔任嘉賓與會，雙方互聊甚歡，韓國瑜同時歡迎IWA亞太雙年會能來高雄舉辦，強調市府會盡力協助辦理。

Diane d'Arras表示，國際水協會（IWA）成立於1999年，總部設於英國倫敦，為一個透過各國會員交流，建立大眾公共意識保護水資源的NGO（非營利組織），目前有1萬名個人及500個團體會員，會員偏佈全球。

她說明，IWA前身為1947年成立的國際供水協會，後與從事水汙染研究的國際水質協會（AIWQ）合併，每年舉辦40多場專業會議及對水資源管理各面向的講習。

國際水協會亞太會議每2年輪流於會員國舉行，2015年於北京、2017年為吉隆坡、2019年於香港、2021年將於高雄盛大辦理，屆時以主題演講、國際論文發表、論壇及研討會等方式舉行，預計可吸引逾千名來自世界各國水務專家及環境水資源學者交流分享。

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