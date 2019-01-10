嘉市下埤大排動物屍體 打撈後確認是狗屍

2019-01-10 18:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕全國嚴防非洲豬瘟之際，嘉義市下埤路53巷附近排水溝，被人發現一隻疑似豬隻屍體，嘉義市府傍晚派員打撈確認是狗屍體，市建設處長陳光興表示，雖是動物屍體，但隨意丟棄仍可依廢棄物清理法開罰，目前警方接手調閱監視器，進一步調查狗屍體是否遭人惡意丟棄、將依法處置。

有民眾今下午發現有隻動物屍體卡在排水溝草叢處，因屍體表面看似膚色且尾巴貌似豬尾巴，懷疑是小豬屍體，加上政府強力宣導防範非洲豬瘟，讓附近住戶聞豬色變、人心惶惶，市府下午獲報後，建設處、警察局、環保局及工務處等單位均派員現勘，將屍體打撈上岸，確認為一隻鬥牛犬。

農林畜牧科長陳怡如表示，目前台灣未傳出非洲豬瘟疫情，民眾勿恐慌；一般檢疫流程，如獲通報發現動物屍體，會先打撈確認動物別，如確定是豬隻，就會採檢體送嘉義大學檢驗是否感染非洲豬瘟。

日前農委會發布除經向環保署申請並檢核通過的廚餘養豬場，其餘養豬場必須在一週內改為飼料餵養或離牧，嘉義市共11場養豬場，有6場的廚餘養豬場經輔導願改為飼料養豬。

陳光興說，有2場廚餘養豬場的豬隻才個位數，如轉型為飼料養豬，將依農委會每頭豬可申請補助2200元，業主如要離牧也會給予協助。

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