醫病》中榮出院用藥整合 解決重覆交互作用及停藥問題

2019-01-10 20:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕生病出院了，醫院開藥、家裡還有藥，這麼多藥要怎麼吃、會不會有問題？台中榮總開發出院用藥檢核系統，病人出院拿藥時就會透過健保雲端藥歷自動比對，藥師主動給予用藥提醒和個人化用藥指導單張，減少病人重複用藥、交互作用和停藥問題，病人用藥安全更升級。

82歲的黃阿嬤有心臟病長期就醫服藥，最近因急性腎盂炎併發腎衰竭住院手術，出院前家人到藥局領藥時，藥師掃描領藥單條碼，資訊系統就自動提醒，黃阿嬤家中有剩餘用藥，毛地黃強心劑及降血壓等藥物，與此次出院帶藥有重複。

藥師評估黃阿嬤家中餘藥可能有藥量和保存問題，要求不要服用，改吃這次出院用藥，並在衛教過程也發現黃阿嬤心臟病有長期服用抗凝血藥物，但住院手術停用，與其醫療團隊討論後，叮囑回家後要記得繼續服藥，並提供客制化用藥指導單參考，其中還有QRcode掃描有圖文解說，可回家比對用藥，讓家屬直呼好貼心。

藥學部藥師董侑淳說，黃阿嬤多重疾病用藥多，出院用藥如果沒有用藥檢核系統提醒和藥師介入，可能因重複服用毛地黃中毒導致心跳變慢、血壓降低、意識混亂，嚴重甚至死亡，或可能停用抗凝血藥物過久，發生中風或血管栓塞。

董侑淳說，醫院有許多病人有多重疾病、10多種用藥，中榮每天有150名出院病人，有1/3用到出院用藥資訊系統提醒及藥師個別用藥衛教，非常重要。

藥學部主任劉文雄表示，用藥整合可減少跨院藥品交互作用與重複用藥，提供的用藥訊息更要貼近病人需求，除了以往在辦住院、住院時提供服務，現在出院在病人出院前，更有藥學部、資訊室及臨床資訊中心共同開發「出院用藥檢核系統」透過智慧化重複用藥提醒、友善的衛教介面及個人化的用藥整合指導單張，提供全程用藥照護。

中榮藥劑部副主任吳明芬也建議患者和家屬，住院及出院前能把家中平時用藥也帶到醫院供醫師、藥師檢核、比對，用藥更有保障。

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