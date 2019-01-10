搶救出生率！國軍台中總醫院出生送金牌

2019-01-10 18:39

〔記者陳建志／台中報導〕台灣出生率低落，國軍台中總醫院為了響應政府的生育、托育政策，今天舉辦「803寶寶回娘家」活動，邀請3位去年11月起在醫院出生的寶寶回娘家慶生，院長王智弘送上紀念金牌和玩偶，強調醫院去年中啟用婦幼病房，並有婦產科、小兒科的完善照顧系統，歡迎民眾多到院內生產，並宣布即日起在醫院出生的寶寶，都會贈送紀念金牌，還提供學齡前在醫院就診免掛號費的優惠。

台灣出生率低落成為國安危機，國軍台中總醫院為了鼓勵大家多生育，今天舉辦「803寶寶回娘家」活動，邀請到3位去年11月起在醫院出生的寶寶回娘家慶生，院方不但準備蛋糕幫3個寶寶慶生，院長王智弘還送給3個寶寶每人一塊紀念金牌，還有一個玩偶，場面溫馨。

王智弘院長表示，台灣出生率低，去年新生兒更降到僅有18萬人，為鼓勵大家多生育，並響應政府生育、托育政策，宣布即日起凡是在醫院出生的寶寶，將致贈每人1塊1錢重的紀念金牌，還提供學齡前在醫院就診免掛號費的優惠。

王智弘並說，為了給媽媽和寶寶更溫馨、親善的生育、照顧環境，去年針對醫院的婦幼病房進行整修、改建，已經在去年6月正式啟用，加上院內婦產科和小兒科完善的醫護照顧，強調醫院已經準備好了，歡迎準媽媽多到醫院產檢、生產。

已經生第2胎的媽媽陳秀雲，今天帶著出生10多天的女兒出席，對於院方送金牌覺得很開心，並說自己是高齡產婦，又有高血壓問題，感謝醫生細心的照顧，讓她完成自然產的心願；同樣生第2胎的劉小姐，今天帶著去年11月24日出生的女兒出席，對於醫院致贈金牌，覺得很驚喜，並說是很有紀念價值的禮物。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/