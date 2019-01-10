提振東山咖啡產業 業者、農會籌組地方創生小組

2019-01-10 21:33

〔記者王涵平／台南報導〕新任台南市農業局長李朝塘今天率團隊深入東山山區，與咖啡農民座談，聽取產銷困境，未來除了由區公所主導的地方創生小組擔任整合窗口，也會儘速普查咖啡種植面積，確實掌握咖啡豆產量以利研擬產銷對策。

李朝塘在仙湖農場與台南市東山咖啡產業發展協進會理事長吳富森、李子園社區發展協會理事長胡清吉、高原社區發展協會理事長鄭宗仁及當地咖啡農民座談，針對去年咖啡因氣候因素，產區有生產過剩狀況，以致量多價跌等議題，聽取在地心聲。

李朝塘說，農政單位有責任面對相關問題，並盡力協助解決，為解決產銷失衡問題，首先應確實清查目前咖啡數量還剩多少，基本調查很重要，沒有基本調查無法掌握數量以因應產量調節問題，農業局和區公所應進行咖啡種植及存量普查。

東山地區咖啡業者及農會也各推代表自發性籌組「咖啡地方創生小組」，由東山區長擔任召集人，作為地方咖啡產業整合窗口，為東山咖啡產業發展政策建立共識，協助咖啡農民拓展及發展咖啡產業。

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