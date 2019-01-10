澎湖抓海洋生態殺手 查獲2起盜採保育貝類

2019-01-10 18:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋生態面臨外患「中國漁船越界捕撈」，以及內憂「毒電炸及盜採保育貝類」，雙重夾擊之下，海洋資源如何不枯竭？澎湖縣政府農漁局與環保警察小隊聯手出擊，接連查獲盜採珊瑚保育貝類「孔雀殼菜蛤」、「山羊海菊蛤」。

農漁局與環保警察小隊聯合稽查小組於1月8日上午8點30分，在前寮漁港西側岸際查獲民眾違法採捕珊瑚礁保育貝類「孔雀殼菜蛤」，秤重為30公斤，全案以違反漁業法第60條第2項移送澎湖地檢署偵辦。

緊接著1月9日下午2點，又在馬公港西側岸際金龍頭查獲民眾以鐵製小鋤頭等工具，非法採捕珊瑚礁保育貝類「山羊海菊蛤」，直接在港區岸邊去殼挖取貝肉，再將外殼丟入海中，環保小隊聯繫海洋保育志工隊協助潛水搜證，將棄置蛤殼打撈上岸，重達20公斤，共查扣山羊海菊蛤256粒（共計去殼重11公斤）等物品及犯罪工具1批，全案違反漁業法第60條第2項移送地檢署偵辦。

珊瑚礁是自然界生態敏感區，澎湖縣政府除了規定距岸12海浬內禁止採捕珊瑚礁，未經許可不得公開陳列買賣、運入或運出外；公告禁採或販賣黑蟶（俗稱灘）、山羊海菊蛤（俗稱粉蚵或燈火蚵）、大白狐蛤（俗稱撬仔）、孔雀殼菜蛤（俗稱掃帚仔〉及硨磲貝等5種貝類，凡違法被查獲者，依漁業法第60條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。

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