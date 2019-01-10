觀光局：常態性淡季旅遊補助 預計年後公布

2019-01-10 18:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局長今天在行政院會會後記者會表示，將研議推出淡季旅遊補助，第二季跟第四季通常是旅遊淡季，將評估提出補助。周永暉表示，預計將在1月23號邀集地方政府和公協會業者開會討論如何在非尖峰時段激勵國內旅遊，目前還沒有具體內容可公布，但等開會討論和燈會結束，預計年後才有機會公布內容。

另，周永暉也承諾，今年3月將公布去年推動的振興振興花蓮、南灣計畫和宜花東暖冬獎勵旅遊補助的成效及檢討報告。

觀光局長周永暉表示，日前總統蔡英文曾提出旅遊補助將擴大為常態性國旅補助，地方政府都非常關心，觀光局將在1月23日邀集地方政府和公協會業者來交換意見，看要如何在非尖峰時段激勵國內旅遊，同時也會在擴大暖冬方案告一段落後做滾動式檢討，做為未來補助措施參考。

至於離峰的定義為和？周永暉說，按過去觀光局的旅遊調查來看，暑假、寒假是國人旅遊旺季，4月、5月、6月、10月、11月都屬於年度淡季，但目前還沒和業者開會討論，也不一定就會在這些淡季月份推出補助，方式也不一定就是補助，目前考慮搭配小鎮漫遊等主題推出遊程等方式。

周永暉表示，目前國人1日遊比例高達9成，未來推動旅遊補助將以2日遊和住房率做為指標，而去年陸續推動的大型補助，因每次補助地方不同，住宿率至少都有1~3成的成長。

周永暉說，去年推動的三大補助案（振興花蓮補助、南灣計畫和宜花東暖冬補助）雖然都有調整，但每次都是學習的機會，觀光局也已委外進行成效評估報告，預計3月將對外公布。

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