「閃妹」熱血賣地瓜 籲鄉親樂捐寒士尾牙

2019-01-10 19:17

〔記者許倬勛／平鎮報導〕桃園市人安基金會訂27日舉辦第29屆「寒士吃飽」尾牙宴，預計席開200桌宴客，邀請街友、獨老、中低收入戶等弱勢家庭圍爐，但距離尾牙宴不到一個月，經費僅募到5成多，人安基金會中壢站今天邀集平鎮區里長們，在平鎮區福星宮廣場前協助單親媽媽擺攤賣地瓜，藝人團體「閃亮三姊妹」出身的平南里長江珮瑩也呼籲鄉親踴躍支持捐款認桌，助寒士好過年。

人安基金會輔導單親媽媽、待業婦女賣地瓜，免費提供烤爐等生財工具，從小跟著父親歌仔戲東奔西跑的謝媽媽說，幾年前父親往生後，她獨自撐起戲班生計，無奈地方小戲班怎麼唱也賺不了錢，4個孩子年紀尚小，龐大經濟壓力讓她喘不過氣，決定加入「烤地瓜媽媽」計劃，邊唱戲邊賣地瓜。

「閃妹」江珮瑩與平鎮區15位里長齊聚福星宮前，擔任愛心大使協助烤地瓜、擺攤叫賣，最後共賣出10台斤地瓜，幾位里長更自掏腰包買下剩餘地瓜，分送給各里內的清寒家庭享用。

江珮瑩說，人安基金會告知里長們，27日在中壢區興仁路1段28號旁空地舉辦的「寒士吃飽」尾牙宴面臨困境，原預計席開200桌，以十道暖食、一份應急紅包，提前與寒士過節，但迄今經費只募得一半，紛通知里民及號召在地企業捐款贊助，希望社會大眾能用行動支持，讓孤苦無依弱勢族群們也能過好年。

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