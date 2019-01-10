「哈爾濱紅腸」驗出非洲豬瘟 中國豬肉製品已12例檢出病毒

2019-01-10 18:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕日前電視媒體不斷放送中國哈爾濱紅腸廣告挨批，去年底有旅客從中國攜帶哈爾濱紅腸入境，挨罰20萬元，今天確定驗出非洲豬瘟病毒，農委會防檢局今天（10日）說，再度驗出2例豬肉製品呈現陽性反應，累積驗出的非洲豬瘟的豬肉製品已達12例，全部來自中國。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天說，中國豬肉製品又驗出2例非洲豬瘟病毒基因，這是第11例及第12例陽性案例，第11例是火腿腸，去年12月28日由中國籍旅客從南京攜入，第12例則是哈爾濱紅腸，也是同日由台灣旅客從哈爾濱攜入，均由桃園機場入境，遭農委會防檢局新竹分局查獲，已各裁罰20萬元罰鍰，肉品經採樣後已沒入銷毀。

防檢局指出，2件樣本今年1月7日寄達畜衛所，經畜衛所檢測再經定序確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自中國大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

防檢局補充，前10個案例分別於107年10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例、12月20日、12月21日及108年1月3日各1例、1月5日2例。

防檢局表示，旅客違規攜帶肉品入境的裁罰案件，經統計去年12月18日提高裁罰額度後至今年年1月9日，裁罰20萬元者共50件、3萬元89件、1萬元15件，統計數字均每日更新於防檢局網站非洲豬瘟專區。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/