台9線推景觀大道 保留3629顆樹、減少動物路殺獲獎

2019-01-10 20:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局將原花東三期拓寬計畫，提升為台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫，公總副總工程司鄧文廣表示，將以安全、景觀、人本、生態為主軸，導入「景觀先行」的觀念，設計前先考慮生態及景觀維護，採用以路就樹方式保留3629棵樹、減少家燕路殺，希望打造與西部追求速度、效率完全不同的道路。花東縱谷公路安全景觀大道，規畫範圍從花蓮縣光復鄉南至花東縣界，全長69公里，前年起陸續辦理先期規畫作業，預計113年完工，這項設計案也獲得第六屆台灣景觀大賞傑出獎。

台灣景觀大賞由中華民國景觀學會籌辦，公總首度參賽即獲獎。公總表示，景觀大道總經費139.7億元，設計理念為「以路就樹」，朝一棵樹都不砍的目標去施做，總計能保留3629顆樹，道路斷面不像以往整條都採相同設計，像是中間以樹隔開，整條道路都會是相同斷面設計；景觀大道則會遷就樹木，整條會有許多不同斷面設計。並會盡力減少混凝土設施，在安全前提下，道路邊緣以往邊緣石都會較道路高，景觀大道則以「無緣石的草溝」為設計，訴求回歸自然與混泥土減量。

景觀大道中的舞鶴台地路段（274k至281k），因線型彎曲將進行改善，以提升行車安全，但附近有棵百年茄苳老樹，地方經費有限維護不易，這次同時納入景觀大道計畫，將茄苳老樹所在地改建為公園，並增設賞茶漫步道，串聯周邊考古遺址舞鶴石柱及北回歸線，讓觀光客用走的就可遊玩三景點。

每年春天3月至5月，台9線三民路段（282k至284k）因芒果樹開花都會吸引許多家燕，導致該路段時常發生家燕路殺情況。景觀大道設計上，將種植1.5公尺高的醉嬌花林木，路旁也會加掛高3公尺警鳥器，減少家燕穿越、提高家燕飛行高度。另外，過去拓寬道路時通常會移走樹木，但三民路段芒果樹是當地居民重要記憶，且芒果樹移植死亡率極高，這次經過溝通及設計後，決定保留芒果樹往兩側拓寬，利用芒果樹作為快慢車道分流，除保留當地居民家鄉印象，也讓慢車道可慢活欣賞田園風光。

另外，大農大富－富源、玉里－吳江等路段，接會增設生物廊道，降低當地穿山甲、鼬獾、野兔、白鼻心、山羌、野豬等動物路殺情況。鄧文廣表示，上述規劃大多已定案，去年開始逐步往南施作。配合慢活及景觀道道設計，道路速限也會跟原本花東三期速限設計不同，花東三期速限是時速70公里，現在以路就樹路段、中間有通過性交通路段，設計速度為50公里，經過社區路段則會降到40公里。鄧文廣表示，未來還會有景觀大道台東路段計畫，池上－卑南同樣會以相同概念去拓寬並興建景觀大道。

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