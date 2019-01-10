台旅客攜「哈爾濱紅腸」闖關 驗出非洲豬瘟病毒

2019-01-10 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今（10）日發布公告指出，針對去年12月有2起旅客違規攜帶中國肉品，今防檢局已確定於肉品中驗出2例非洲豬瘟病毒基因，為第11、12例的陽性案例。

防檢局表示，第11例豬肉製品「火腿腸」是去年12月28日由中國旅客自南京攜入，同日

被查獲的第12例「哈爾濱紅腸」，則為台籍旅客自哈爾濱帶回，兩者均由桃園機場入境

，但該肉製品均遭防檢局新竹分局查獲，並對旅客分別裁罰20萬元罰鍰。

防檢局說，該違規肉品當下雖經採樣後銷毀，然2件樣本於7日寄達畜衛所後，經畜衛所檢測及定序確認，確定基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，成為第11例及第12例的陽性案例。

防檢局強調，旅客違規攜帶肉品入境之裁罰案件，自去年12月18日至昨1月9日止，全國裁罰20萬元的案例已高達50件，另3萬元有89件、1萬元15件，盼民眾能一同來抵制非洲豬瘟，切勿以身試法，逕自攜帶肉品入台。

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