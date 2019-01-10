行政院：台北空氣品質已與東京不相上下

2019-01-10 18:09

〔記者李欣芳／台北報導〕「台灣健康空氣行動聯盟」今天召開記者會，質疑政府PM10治理成績惡劣，落後日本40年，行政院今天傍晚回應說，台灣健康空氣行動聯盟引據的日本SPM（日譯：浮遊粒子狀物質）算法，日本SPM相當於PM7，無法直接援引SPM數值與台灣PM10數值相比，比較107年WHO與環保署最新統計資料，台北的空氣品質（PM10及PM2.5）已和東京不相上下，台中、高雄的PM2.5品質也較韓國主要城市為佳。

行政院強調，台灣各城市的空氣品質也在逐年改善中，以台南市為例，103年1至10月台南市PM2.5年平均濃度27.3μg/m3，107年同期則為22.6μg/m3，改善率達17.2%；另外PM10年平均值及日平均值連續4年（104至107年）達到空氣品質標準，自103年66.9μg/ m3降至107年55μg/ m3，顯示台南市的空氣品質正逐年改善。

行政院強調，政府已積極透過修法、推出行動方案與預算投入等多項作為，改善空污問題，包括 通過「空氣污染防制行動方案」，明確訂定2019年空污紅害日減半目標，針對細懸浮微粒等污染源的管控，也提出各項具體管制措施，包括加強對餐飲業油煙、道路、營建工程及河川揚塵的管理，以及推動2030年公務車及公車電動化、2035及2040年分別將全面禁售燃油機車及汽車的目標。

政院也修正通過「空氣污染防制法」，將擴大污染源納管範圍並加速燃料及有害物質管制，中央各部會、地方政府均將積極推動防制空污作為與節能減碳行動。

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