待補強校舍全國最多？ 新北澄清：完工但資料未更新

2019-01-10 17:53

〔記者陳心瑜／新北報導〕監查委員今天公布全國各縣市公立國中小校舍經評估待補強報告，指新北市338棟（7300間教室）尚待補強校舍，為全國最多，新北市政府教育局澄清「數據落差是因資料未上傳」，強調新北高震損風險校舍，全數於2016年底完成補強。目前剩86棟耐震係數較高（風險較低）的待補強校舍，全數核撥經費發包整建，預計今年底前完工。

新北市政府教育局副局長黃靜怡表示，監院資料指出補強尚未完成338棟，原因在於學校已完工但尚未上傳成果至「校舍耐震資訊網」，為時間落差所致。

黃靜怡說，新北市2015年進行校舍耐震詳評，統計全新北需補強校舍（耐震系數＜1）有901棟，其中，高震損風險（耐震係數＜0.5）校舍都在2016年底完成補強，後續配合教育部「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫，投入36.5億元經費，去年底完成補強校舍棟數計815棟，執行率達8成5以上。

至於剩下86棟待補強校舍（0.5＜耐震係數＜1），已全數核撥經費發包整建中，預計今年年底前全數執行完畢。

新北教育局表示，新北持續督促學校落實自主檢查，在尚未完成補強工程或拆除前應減少使用或停止使用，並結合防災教育宣導演練等措施。

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