大腿磨破皮沒在怕！ 翁園學童獨輪車千里環島拚了

2019-01-10 19:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區翁園國小學童挑戰獨輪車環島，探尋台灣最真最美的樣貌；1月20日從學校出發，以逆時針環島一圈，歷時13天，全程約1000公里，歷經魔鬼訓練，學生高喊：「我們準備好了！」

翁園國小推廣獨輪車運動進入第6年，經常獲邀花式表演，也是各項獨輪車賽事中常勝軍，在「2018年度第7屆教育盃全國獨輪車錦標賽」囊括多項獎項，也奪下國小組總錦標亞軍。獨輪車隊曾於去年3月間挑戰高雄到墾丁100公里，學生在完成創舉後意猶未盡，主動向校方提出環島挑戰。

籌劃獨輪車環島的的老師郭克偉說：「我可能是瘋了，才敢規劃這次的活動 。」考量學生體力，將以時速14公里前進，每天走70至80公里，13天完成1000公里。

有11名學生參與挑戰，他們除了校園內自主訓練，也進行潮洲、大鵬灣、旗山糖廠、美濃、屏東瑪家鄉長距離仿真環島行程，過程中腳酸腳痛、大腿磨破皮，一路碎碎念，就是沒人放棄。

四年級的何立淳說，獨輪車環島一輩子可能只有這一次的機會，更要好好把握！五年級的許瑄云很享受騎獨輪車，感覺很自由，可以忘掉一切煩惱。家長林桂蘭說，獨輪車環島能訓練孩子的毅力及意志力，並且開拓視野，非常可貴。

校長林金穗說，隊員們面對的挑戰，除了體力、毅力、枯燥期，還有北部濕冷的天氣，還得經由屏東牡丹鄉山路進出台東，或走東北角海線忍受東北季風吹拂，不同天候、地形都是一大考驗，但可以讓孩子們更貼近美麗台灣。

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