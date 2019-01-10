議員爆21教保員長期領22K 南市教育局回應了

2019-01-10 17:40

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市議員許又仁踢爆南市14所公立專設幼兒園中，有21名具教保員資格的留用人員長期只有22k，且有的公幼流動率高，要求市府立即改善。台南市教育局表示，原公托留用人員薪資問題為歷史沉痾，市長黃偉哲已指示研提可行的改善措施，另外也將研議逐年調降專設幼兒園教師管控比率，以全面提升教保服務品質，照顧幼兒權益。

教育局回應指出，南市14所專設幼兒園，有13所改制前身為公立托兒所，沒有教師配置且偏重幼兒保育，幼托整合迄今，已配置65名教師，並遴選12位具教師身分的專任園長，減輕老師的行政負擔，硬體部分則爭取中央補助近2億元改善幼兒活動室及廁所等教學環境，近期也獲中央補助48名廚工，以照護幼兒飲食健康。

至於原公立托兒所留用人員薪資部分，教育局表示，依法令規定，以公務人員或是約僱、約用及臨時技術工等進用之人員，繼續於原機構任用，其薪資等權益亦依其原適用之相關法令或契約辦理，各縣市都是如此。

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