賞花拍美照！南屯文山里花海 花開到春節

2019-01-10 17:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區文山里近筏子溪畔的農田休耕後，農民種植波斯菊，形成整片花海。前文山里長黃美玉說，花海從高鐵台中站延伸到向上路五段、五權西路，近日陸續開花，預計到春節都可賞花。

黃美玉說，稻作收割後，農會提供種籽，讓農民在稻田休耕期間種植波斯菊，做為綠肥，她在里長任內即鼓勵農民配合、開放民眾參觀花海，目前在忠勇路與筏子溪畔中間，從高鐵台中站一直到向上路五段、五權西路，都有綿延的花海，白色、粉紅、桃紅色花朵相間，吸引附近居民拍照，也有許多人開車經過，遠遠看到花海，就停車下來尋找花蹤。

黃美玉說，波斯菊最近陸續開花，預計花期可以到春節，而這次休耕期也較長，春節過後才會插秧，歡迎大家不妨利用這段時間來賞花，她也計畫在花海盛開時舉辦「吃割稻飯」活動。

不過，通往花海的道路狹小，附近居民建議將車子停在忠勇路上，再從七星北街、文山三街步行進入，尤其從七星北街的路堤可以往下看到整片花海，是不錯的觀賞點。

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