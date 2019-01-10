每小時都來尿2分鐘！台北市驚現「尿尿怪客」

2019-01-10 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市西門町最近出現1名「尿尿怪客」，被目擊到在熱鬧的巷弄內就地解放，且平均每1至2小時就光顧同一地點，每次便溺2分鐘，被勸阻還會反嗆「關你什麼事」。

民眾將影片上傳到臉書社團「爆料公社」，當中能見這名身穿牛仔褲、黑色外套，背著大包包的男子，雙腳大開跨越水溝蓋，對著路邊台階就地撒尿，完全無視旁邊路人對他投以異樣眼光，且解放完後也沒有洗手就逕自離開，讓觀光客好怕踩到他遺留的排泄物。

拍攝影片的民眾是當地店員，他指出，該名男子意識正常，每次都選在相同地點排尿，有時還會邊尿邊看著店員妹妹，店家勸阻無效，不但會被嗆且「他又會一副要揍你的感覺」，僅能等他離開後用水把他的尿沖到水溝裡，對於這名「尿尿怪客」大家都無可奈何。

網友們看見此景後，均認為男子「知恥近乎勇，不知恥近乎神勇」，也有網友留言表示「噴他小雞雞辣椒水」、「到底什麼尿可以尿這麼久，好厲害喔」、「從樓上倒一大桶水下來」、「買鞭炮，水鴛鴦，說不定gg嚇到縮起來」、「知道嗎？一句話，瘋子怕打」。

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