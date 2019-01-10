「豬」花燈賣萌比可愛 增添南投燈會噱頭

2019-01-10 17:25

〔記者謝介裕／南投報導〕2018南投燈會活動，南投縣師生創作狗年雕塑花燈造成轟動，2019年燈會將再接再厲配合主燈設置「嘟嘟總動員燈區」，展出各具特色彩繪豬、紙雕豬等「豬」花燈作品，合計約200件，可望為豬年燈會再創話題。

迎接2019南投燈會到來，南投縣府特別在漳和國小、南投國中舉辦「紙雕豬製作研習」，縣內各校也都踴躍響應，師生們紛紛利用課餘時間發揮創意、投入創作，如「皮卡豬」、「粉紅豬」、「流行豬」等等，造型多樣、色彩繽紛的各種「豬」造型，除了賣萌、可愛以外，也藉此與各界分享學生們工藝學習的成果，並為即將登場的燈會達到熱身的目的。

南投縣府觀光處長王源鍾指出，2019南投燈會與去年一樣區分南投及埔里2個燈區，埔里燈區包括好水瀑布、彩蝶花舞、紙藝亮起來等11個主題，將於2月1日率先開燈展開，迄2月24日落幕。

至於南投燈區則是2月2日才舉辦開燈迎賓儀式，從南投會展中心、921地震紀念公園迄沙雕園區，總共設置19個主題區，尤以新增設的「光環境」主題區最受注目，屆時，包括浪漫情人橋、繁星螢火迴廊、黃金迎賓大道等場區，在「光」科技營造下，將與「豬」花燈交織出繽紛亮點，目前均已如火如荼施工中，值得大家拭目以待﹗

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