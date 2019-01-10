醫病》中年男眼歪嘴斜腦中風 靜脈溶栓劑助通血管

2019-01-10 18:20

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣50歲洪姓男子有高血壓病史，但未按時服藥，日前在辦公室內突然眼睛向左偏、右側肢體偏癱，同事發現趕緊將他送醫，確診為急性梗塞性腦中風，經靜脈溶栓劑注射後，順利打通阻塞的血管，經一週復健後順利返回工作崗位，提醒民眾若家人出現腦中風跡象，要記下發作時間儘快送醫。

亞大醫院神經內科主任王馨範今天表示，患者到院後意識昏沉、眼睛偏斜，右側手腳明顯無力，立即安排電腦斷層檢查，心電圖檢查則發現有心房顫動，檢查過後情況雖改善，但仍有眼睛左偏、右臉及肢體輕癱，右側感覺、視野及聽覺注意缺損等問題，決定給予靜脈溶栓劑注射，並住進加護病房觀察。

王馨範表示，患者經腦動脈攝影檢查，發現左側中大腦動脈二級分枝阻塞，經靜脈溶栓劑注射後隔天，阻塞的分枝就恢復暢通，患者的神經學症狀迅速改善，第4天已恢復大部份功能，僅有輕度右臉歪斜和些微語言遲緩，經復健1週後已重返工作崗位。

王馨範表示，腦中風是國人10大死因第4名，其中「梗塞性腦中風」佔7成，過去靜脈注射溶栓劑治療，被認為是具高出血風險的藥物，但近年治療發現，多數患者接受治療都安全無虞，因此國內外神經學界的急性中風治療準則、建議書，已逐項放寬原有的限制，不過若患者是腦部近端大血管阻塞，則需同時以動脈取栓術搶救。

王馨範提醒，若有糖尿病、高血壓、高齡等危險因子，因心房顫動而使用新一代口服抗凝血劑的患者，當發生急性梗塞性腦中風時，會排除進行靜脈溶栓劑注射，若無法接受動脈取栓，就只能接受一般的治療。

王馨範也提醒，親友或同事若突然出現臉歪嘴斜、手腳無力、語言不清的3種症狀時，需記下發作時間儘快送醫，以爭取腦中風的黃金救援時間。

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