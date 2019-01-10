陸軍航特602旅爆發A型流感疫情 已有13例確診

2019-01-10 17:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕陸軍航空特戰指揮部位於台中新社的602旅攻擊第一作戰隊，傳出A型流感群聚感染，從上週六至今天已有19人出現症狀，13人快篩確診，都在家自我隔離休養中，另外密集接觸者20人也都回家隔離，衛生局表示，由於可能有未發病的潛在個案，未來仍可能有新病例，但只要軍隊清潔、消毒做得好，疫情可盡快獲得控制。

衛生局指出，今天接獲通報後立即前往該軍隊疫調，19名個案出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等類流感症狀，其中13人確診罹患A流，除了1人，另12人都服用克流感藥物，19人都在家自我隔離7天。

衛生局說，依規定有2人以上的出現類流感症狀且有人時地的關聯性，就屬群聚感染，發病個案都在同一隊上班、生活，但軍隊不在列管的人口密集監測機構如學校、安養中心等，因此未在第一時間通報，並未違反規定。

衛生局表示，前往該軍隊疫調和衛教，要求早晚測量體溫、載口罩，進行消毒，及設置隔離區，由於發病個案和密集接觸都疏散回家隔離了，疫情可獲控制。

衛生局建議，即使不是列管機構應向衛生局通報，衛生局會派員前往疫調分析、衛教等協助，及早控制疫情。

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