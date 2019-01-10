高中時英語差只考18分... 女大生揭密靠這一招變強

2019-01-10 17:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市舉辦英語友善店家英語宣傳影片徵選競賽，並上傳至YouTube等社群媒體宣傳「拚經濟」，今（10）日頒獎典禮，邀請得獎團隊分享經驗談，獲得佳作的林冠廷與德籍朋友Daniele Tonni，原本2人完全不相識，就讀不同學校，只因街頭聊天，而成了一起合作參賽夥伴。

就讀長榮大學的林冠廷說，高中英語考試成績很差，只有18分，不曾花錢上補習班，有一回老師指定戶外英語訪問作業之後，「發現這方法很不錯」，從此培養訓練自己開口說英語能力，在街頭碰到外國人就主動攀談幾句，通常外國人並不排斥，不會覺得奇怪，所以日積月累下來，她一點兒也不害怕說英語。

Daniele Tonni目前就讀成功大學電機工程研究所，來台之前曾在德國當過業餘演員。他表示，起初朋友提起台南積極推廣英語友善店家，接著又聽聞市府舉辦英語宣傳影片競賽，決定發揮專長為在地店家拍片宣傳。他並且盛讚，利用創意影片來達到宣傳策略，的確相當有趣且新奇，這次也因為拍攝緣故，讓他認識更多台南美食，同時也對城市觀感大大加分。

南市副市長許育典表示，市府推出各種活動，為英語友善店家行銷推廣，例如外籍秘密客活動，成功吸引美裔的網紅正妹自費飛來台南品嚐美食，將台南美食推向國際，今年更首次舉辦宣傳影片競賽，透過民眾為店家拍攝英語宣傳影片，希望發揮拋磚引玉功能，「用英語向全世界行銷」，共創城市商機。

這次獲得金牌獎的拍攝對象是Lemon Coffee寧蒙咖啡廳，業者杜明鴻表示，過去不曾有英文宣傳影片競賽，期待未來能夠擴大辦理，並增加上網投票等，讓店家更有參與感，提高活動討論度及熱度。

市府頒獎活動原本請修安豆花提供豆花擔道具佈置會場就好，老闆謝明融主動加碼送真材實料分享，「擔子裡真的有暖暖豆花」，增添台南人情味。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/