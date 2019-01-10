鄭文燦：因應非洲豬瘟疫情、養豬業將轉型

2019-01-10 17:51

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市創全國之先，於今天舉辦非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，桃園市長鄭文燦受訪時表示，因應非洲豬瘟可能的疫情，中央跟地方都已經成立防疫災害應變中心，也進入養豬產業轉型與廚餘去化方式的準備，所有的防疫演練也都按照SOP進行；另農委會副主委李退之也提到，針對廚餘養豬戶轉型、退場都有機制。

鄭文燦說，桃園是北台灣最大的黑毛豬的產地，桃園市共有399個養豬場，其中314場使用廚餘，目前環保局已經完成74場高溫蒸煮設備檢核及登錄，另外240場仍在進行輔導，由於中央要求一週內通過環保單位檢核，環保局已向中央防疫中心反應時間過短，希望能延長處理時間，並會在最短時間內完成，這部分獲得農委會同意。

鄭文燦說，包括台北市、新北市都有大量的廚餘在桃園處理，另桃園清潔隊一天大概回收150噸廚餘，針對廚餘去化，市府也申請設置堆肥場、污水處理廠，或化製廠處理等三個處理備案，農委會也會採取全國一致的政策。

農委會副主委李退之表示，萬一發生國內疫情，會即刻禁用廚餘養豬，轉用飼料養豬，並有退場機制，並有完整輔導計畫，其中，養豬戶每頭豬隻可領取專用飼料費2200百元，至於選擇退場則另有計算方式，會針對豬舍面積、設備給於補償，其中廢水處理設施最高180萬元，另領取退場補助的養豬場，10年內原場地不得從事畜牧生產。

李退之說，針對各聯合養豬場需求不同，若發生非洲豬瘟，能夠就地掩埋就採取就地掩埋，需要減量或殺死滅菌部分，和環保署協調後，容許現場焚燒、掩埋，這都是為了防疫需要來處理。

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