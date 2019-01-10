台南隆田地下道改造 防災看板有特殊功能

2019-01-10 17:11

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區隆田火車站地下道原本髒亂陰暗，雨天時雨水經頂端通氣孔流下變成「水濂地下道」，民眾視為畏途，官田區公所斥資200多萬元改善隆田地下道，今天並為地下道內防災避難資訊看板揭牌。

這個防災燈箱看板有特殊功能，兼具在地文化觀光及防災避難的多元功能，提供民眾、旅客那裡好玩又能保平安的資訊，也提供照明。

隆田火車站地下道連接月台、前站和後站，長約60公尺，由官田公所管理維護，地下道被民眾譏諷為「水濂地下道」後，公所改善地下道，加裝導水槽、燈光、拆磁磚牆重新鋪面，裝設監視器加強安全維護後，地下道變得明亮、通風，行人走來舒適，一舉扭轉原本地下道形象。

官田工業區城鋒科技與台灣多代精密兩家公司並共同捐贈災害防救燈箱看板二面，安裝在隆田火車站地下道和二鎮森林公園，官田區長顏能通說，感謝兩家防災企業的相助，盼藉由防災圖資看板深化民眾防災避險資訊，在水災、震災來臨時引導民眾迅速安全的避難逃生。

防災避難看板除詳細標記官田區官田公所、官田國中等6處避難收容所外，還呈現官田各著名觀光景點，讓看板兼具在地文化觀光及防災避難的多元功能，好玩又能保平安。

顏能通說，拿起手機對著看板上避難收容所旁的QR Code圖示掃一掃，就能直接進入Google地圖並自動提供導航路線抵達收容所，讓地區防救災工作更臻周延完備。

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