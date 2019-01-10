頭份塑膠工廠排放濃黑煙 民眾擔心有毒

2019-01-10 16:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份工業區內的華夏塑膠工廠，昨午煙囪排出濃濃黑煙，民眾擔心恐為有毒物質擴散，苗栗縣政府環保局派員到場稽查，研判是廠方使用備用鍋爐燃燒重油，但因爐溫不足導致燃燒不完全，才排出黑煙，將要求廠方改善，若再傳違規，可依《空氣污染防制法》開罰10萬元以上。

昨午民眾經過頭份工業區時，見到路旁工廠煙囪排出駭人黑煙，將畫面錄下PO上臉書社團「我是頭份人」，引發網友議論，認為工廠大白天就排放黑氣，行徑囂張，更多人擔心廢氣有毒，恐危害附近居民健康。

環保局獲報到場稽查，發現業者使用備用鍋爐燃燒重油提供熱源及蒸汽，但因該鍋爐較少使用，初啟時因溫度不足導致燃燒不完全，才會排放黑煙。

環保局空氣品質及噪音管制科長林健智指出，所排放的氣體為未燃燒完全的重油成分，污染程度較低，且排放時間短，不會嚴重危害人體健康；而該鍋爐已規劃改為燃氣鍋爐，預計今年6月完成汰換，將可大幅降低排污問題。

但有民眾質疑，影片錄下排黑煙罪證確鑿，為何不開罰？林健智解釋，依法須由具證照的稽查員至現場目測判斷，排除其他外力因素才可裁罰，呼籲民眾若遇排污情事可立即通報環保局，以利掌握黃金檢測時間。

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