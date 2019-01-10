廚餘養豬一週退場？ 鄭文燦：中央同意桃園延後一點

2019-01-10 17:29

［記者謝武雄／觀音報導］農委會防疫專案會議，要求有使用廚餘作為飼料的養豬場，必須有蒸煮設備，否則要求一週內改用飼料或退場；桃園市長鄭文燦今天受訪時為桃園養豬戶請命，他說，一週時間太短，經市府反映後，防疫中心同意延長一點時間，讓市府提出改用飼料、退場方案，會針對改用飼料問題，做更有利的推動。

鄭文燦說，一週時間實在太短，而桃園是黑毛豬最大產地，黑毛豬大部分都是中小型的養豬戶進行飼養，平均養殖的頭數大約在30頭左右，目前統計的結果有240幾個養豬場餵食廚餘，改用飼料牽涉到相關設備改變，會請養豬戶做出選擇，所以希望時間能夠拉長，市府也希望在最短的時間內完成，這點農委會已經同意，我們會請農業局與環保局針對改用飼料的問題，做更有利的推動。

鄭文燦說，桃園近400個養豬場，沒有蒸煮設備的有240幾場，由於需要協調、進行意願調查，一週的時間顯然太短，估計要1個月左右的時間。

第二部分是廚餘去化的問題，桃園每天大約產生150噸的廚餘，事實上新北市與台北市的廚餘，有的也送來桃園養豬，桃園未來處理方式包含設置堆肥場、送污水處理廠、化製廠，未來會朝上述三個方向來處理。

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