台灣難得一見 南投燈會將設酥油花燈區

2019-01-10 17:32

〔記者張協昇／南投報導〕南投燈會即將於2月1日至24日舉行，今年除了延續去年頗受好評的埔里水上燈區外，在南投會展中心主燈區還首度設置酥油花燈區，將請來中國青海省塔爾寺喇嘛現場製作酥油花，讓民眾不用到中國的青海、西藏地區，就能欣賞到這種用酥油揉以顏色雕塑成花卉、佛像及飛禽走獸，用於祈求吉祥平安的特殊宗教文化技藝。

南投縣政府觀光處表示，酥油花相傳最早源自西藏，因當時天寒沒有鮮花，當地喇嘛遂用酥油塑花獻佛，後來演變成揉以各種顏色染料，塑造成各種人物、花卉、樹木、佛像及飛禽走獸的特殊宗教文化技藝，有的還串連成神話故事，每年正月15日，青海省塔爾寺還舉辦元宵酥油花燈節，祈求吉祥平安。

南投縣政府觀光處長王源鍾表示，酥油花類似台灣廟宇建醮或中元普度時作為供品的捏麵人（米雕），只是使用的素材不同，國人難得一見，南投燈會會展中心主燈區設置的酥油花燈區，由竹山鎮一家經營藝品的企業贊助，屆時將請來塔爾寺10位喇嘛現場表演製作酥油花技藝。

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