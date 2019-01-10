根除水患！大武崙溪擬設分洪道 在地人憂污染沙灘和海域

2019-01-10 16:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕2017年6月2日，基隆大武崙溪因豪大雨溪水暴漲，沿線基金一、二路一度淹成汪洋，基隆市政府與中央為了徹底解決大武崙溪水患，研擬從基金一、二路設置截流分洪道工程，將水引導至外木山大武崙澳底沙灘，今天舉辦說明會，在地居民及漁民代表大多質疑排水會帶來污染問題，希望相關單位慎重看待；經濟部水利署第十河川局則說，漁民、居民及各級民代所提的疑慮及意見，會再妥善檢討。

十河局今天在外木山漁港召開「大武崙溪分洪道先期環境影響調查及分析說明會」，初步規劃在基金一、二路設置大武崙截流分洪道，將水排入外木山大武崙澳底沙灘。

包括基隆區漁會總幹事陳文欽及當地居民、漁民都說，應該在水排入海域前，先設置攔污柵欄淨化水質，否則將造成沙灘及海域生態的破壞，同時也建議分洪道在降雨量較大時再行截流，而非常態性分流。

中山區議員宋瑋莉、莊敬聖則說，西定河截流工程完工十多年來，外木山海域污染的問題至今尚未解決，又要再做大武崙溪分洪道，應以「不要污染」為前提，加強橫向溝通與聯繫，提出有效解決辦法。安樂區議員張之豪也建議相關單位，作出分洪「可能常態性」的整體評估，確保生態平衡與漁民生計。

十河局長曾鈞敏說，分洪道規劃方案目前正在進行優劣分析，預計今年底將調查資料提供給基隆市政府，最後分洪道工程的提案與進行，還是要回歸基隆市政府。

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