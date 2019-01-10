日本抹茶故鄉來彰化辦活動 和服氣質女展茶藝

2019-01-10 16:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕日本宇治市是抹茶的聖地，談到宇治馬上讓人聯想到抹茶，由日本宇治市宇治商工會議所主辦的「京都府物産展in台灣」活動，將於本週六（12日）在彰化市登場，民眾省下機票錢就近就能體驗京都宇治的物產和文化，消費滿額參加抽獎，最大獎3天2夜京都機票加飯店。

自2014年起，日本宇治市宇治商工會議所結合各方單位，年年來台灣連鎖的裕毛屋超市舉辦「京都府物産展in台灣」，活動內容販售味噌、調味料、酒等京都府內產品，其中不乏宇治市產品，今年也不例外，額外穿插京都文化介紹，設置茶席與和服體驗區。

主辦單位表示，活動內容設置茶席與和服體驗區，展售內容有宇治的丸久小山園的抹茶、京momona小點心、井筒八橋本舖的餅乾、Yamasan的味噌調味料、餅乾、味噌、調味料等熱門食品，現場提供試吃、穿插介紹味噌和調味料的使用方法，活動有得看、有得吃，還有優惠可買，消費滿300元獲得摸彩抽獎券1張、600元2張，1月14日抽獎公布得獎名單。

活動地點1月13日早上10時至晚上6時在彰化市凱福登（原裕毛屋）1樓廣場。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/