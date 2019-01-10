銷售不如預期！麥當勞這款超過30年經典飲品將下架

2019-01-10 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞繼去年將飲品焦糖奶茶下架後，今日又有網友去麥當勞消費時，難過地發現上市超過30年的經典飲品熱巧克力也即將停售。對此，麥當勞也已證實，熱巧克力銷售不如預期，因此即將停售。

有網友今日早上在PTT速食版發文，表示為了想喝熱可可（熱巧克力）特地跑到麥當勞買早餐，結果點餐時店員告知「熱可可已經停售了」，令原PO網友十分傷心，表示上次停售焦糖奶茶已經崩潰一次了，現在又把熱可可停售，「聽到瞬間晴天霹靂」，希望只是暫時停售。

根據《蘋果》報導，台灣麥當勞對此證實即將停售這項產品，並表示因為熱巧克力銷售不如預期，將依照各餐廳供貨情形停止販售，目前沒有確定全面停供時間。麥當勞也表示，會持續整體考量消費者喜好和市場調整餐點品項，未來也會開發更多新選擇供消費者嘗鮮。

據了解，熱巧克力在台販售已久，上市超過30年以上。對於即將停售的消息，網友紛紛表示「不是吧！！！」、「為啥阿 不是很好喝嗎」、「秒哭，天冷的好夥伴」、「我朋友去麥都只喝那個的說」、「麥當勞早餐只喝熱可可 以後沒了怎麼辦...」。

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