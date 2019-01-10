高雄市教育局長帶睡袋到偏鄉 夜宿六龜高中

2019-01-10 16:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕韓國瑜就任高雄市長首日，睡在果菜市場與攤商搏感情，高雄市教育局長吳榕峯今晚（10日）也特地到六龜高中夜宿，與偏鄉校長、老師座談，吳榕峯說，將全力推動校園雙語教育，並落實對偏鄉與弱勢學生的照顧。

吳榕峯今天帶著一只睡袋、床墊到學校教師宿舍，他說，夜宿六龜高中想法單純，除了以行動鼓勵老師，謝謝他們的辛勞，同時解決師生們的需求，也承諾對學校推動雙語教育、英語學習，教育局將安排優秀師資，或以共聘、外師來支持學校，協助學生雙語教育上軌道。

吳榕峯局長今天下午抵達六龜高中，先走訪校園各角落，還跟學生玩起排球，展現親和力，接著參與六龜高中合唱社團的練唱，仔細聆聽學生們美妙歌聲，他直說，自己深受學生們有如天籟的合聲感動。

教育局計劃，未來在六龜高中等偏鄉地區學校，以辦理雙語冬令營、夏令營方式，加強包括英語等學習，只要學校或學生有此需求，教育局將在經費與師資上全力支持，讓偏鄉學校與弱勢學生能得到最好的學習待遇。

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