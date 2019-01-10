自主防災能力強 中市前竹里獲水利署「種子社區」表揚

2019-01-10 17:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕事先預防災害重於事後救災！中市烏日前竹里水災自主防災社區，從101年成立水災自主防災隊，103至106年都獲得水利署的特優表揚，去年將機會讓給其他社區，但還是獲得水利署的「種子社區」評鑑 ，其責任更重大，由單一社區自主防災轉而肩負著多個社區的「區域聯防」的責任。

雖然台灣幾乎年年都會有颱風來襲，但能夠由社區自主防災的社區並不多，烏日區的前竹里因為在97年發生卡玫基颱風，造成烏日地區嚴重淹水，發現在災害發生當下，公部門根本無力即時到每一個地方救援，因此前竹里長林東潭號召里民成立「前竹里自主防汛守護隊」，成立一個水患自主防災的社區。

林東潭擔任指揮官、里民林坤山擔任執行長，成員約38位，各種職類皆有，只要氣象局發佈颱風警報，就會成立防颱指揮中心，成員便在里內擺設雨量筒，若到達警戒位置，就開始封閉道路、橋樑，勸導廠商招牌、鷹架要加強堅固性等，還有水閘門的開關等。

由於作業流程如同中央及地方政府的防災中心，一點都不馬虎，獲得水利署相當大評價，從103至106年連續4年獲得自主防災社區的特優，連中美洲都有22個國家來取經。

由於已連獲4年特優，如同獲金曲獎多屆的得主，林東潭希望把機會讓給其他社區，但水利署希望前竹里負責更多責任，能肩負著「區域聯防」的責任，將經驗傳承給其他社區，獲得林東潭同意。

前竹里便從去年開始與五光、光明、仁德及光德國中合作，展開「區域聯防」的工作，社區自主防災的範圍擴大到週邊的社區。

水利署日前公佈107年的社區自主防災，台中市只有烏日區前竹里獲得「種子社區」的表揚，全台灣只有5個社區獲得，而前竹里是其中一個社區。

林東潭表示，防災光只是一個社區是不夠，因此會把前竹里的經驗繼續向其他社區推廣。

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