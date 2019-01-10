高樹「珍愛」蜜棗產季到 今年暖冬更甜更好吃

2019-01-10 16:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年暖冬的日夜溫差讓蜜棗格外甜美，上市3年的新品種「珍愛」，上週開始採收，屏東縣高樹鄉種植面積達50公頃，果樹產銷第24班班長潘志民表示，本季蜜棗品質相當好，甜度上看17度。

屏東縣高樹鄉蜜棗種植面積約400多公頃，是全國最密集的鄉鎮，除了傳統品種，近3年來新品種「珍愛」，有越來越多人改種，珍愛是從「珍寶」品種芽條變異而來，果樹強勢，果實有水份甜度高、口感脆的優點。

高樹鄉果樹產銷第24班班長潘志民種了2公頃的珍愛，他表示，去年8月的豪雨，高樹地區足足下了近2個月，導致期間開花的棗子無法授粉，原來預估產期會延後半個月，但接下來暖冬，日夜溫差大，蜜棗成熟度提前，所以最後產期只比去年晚了1週，除了最重1顆可達7兩半， 甜度也很高，目前約13度到15度，下週起更可望達到15至17度。

今年蜜棗產量、價格與去年相差不大，「珍愛」上品的產地價格1公斤約300多元；果農現都透過不同品種調節產期，珍愛可採收到農曆年後，接著珍蜜上市，從2月中採收到3月底。

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