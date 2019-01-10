下埤里大排疑發現豬屍 嘉市府派員採檢

2019-01-10 15:41

〔記者王善嬿／嘉義報導〕非洲豬瘟全國防疫動起來，嘉義市今有民眾在下埤里排水溝發現疑死豬的屍體，嘉市府已獲通報，正趕赴現場確認中。

一名網友上傳照片到社群綠豆嘉義人，指出在下埤大排內，發現疑死豬屍體，還疑有燒過痕跡，市建設處長陳光興表示剛獲通報，將派人了解詳情。

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