家庭照顧者也需喘息 台東長照在各鄉鎮市設休息站

2019-01-10 16:16

［記者王秀亭／台東報導］「家庭照顧者需要喘息。」台東縣政府衛生局在長照2.0提供家庭照顧者休息時間的喘息服務外，成立照顧咖啡館、有福館等休息站，進一步提供照顧者芳療、紓壓活動、就業培訓等服務，使喘息服務更進階。

台東縣衛生局考量長期照顧無法自理家人的主要照顧者需要喘息時間與空間，加上偏鄉以老老相依（老人照顧老人）」或外籍移工照顧失能長輩居多，推出「打鹿岸（阿美族語：照顧失能或失智家屬休息的地方）創新服務計畫」。

縣衛生局長照科長劉鳳琴指出，去年由台東聖母醫院率先在聖母農莊成立「照顧咖啡館」，每週一至周週上班時間提供家庭照顧者休憩喘息空間、專業照顧技巧指導、諮詢，及芳療、紓壓、支持團體活動，專業人員包括心理師、護理師等，每月一次個別諮詢服務，進一步推出就業課程培訓，讓家庭照顧者學習一技之長，在家也有機會賺生活費用。

今年台東聖母醫院在聖母農莊、東河鄉泰源村、太麻里鄉大王村相繼成立照顧咖啡館，一粒麥子基金會也計畫在卑南、關山、池上、綠島等地成立「有福館」，關山慈濟醫院、門諾基金會東河站雖未設置休息站，仍以專人居家服務形式，提供關山、池上、東河、成功及長濱等鄉鎮家庭照顧者支持服務。

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