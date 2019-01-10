尿急找不到廁所？南二中設計APP幫忙找廁所、飲食控制

2019-01-10 15:33

［記者劉婉君／台南報導］出門在外尿急卻找不到廁所？想減肥又不知如何掌握卡路里？台南二中第一屆國際資訊科技特色班學生，從生活出發，設計出手機APP，除了有客制化的飲食控制主題，還有針對南市幾個熱門觀光景點的廁所指引，方便遊客使用。

南二中1年級學生吳軒達、莊子靚、侯怡帆、吳育任設計的找廁所幫手，初步以市區的赤崁樓、林百貨、南美館、國華街、府中街等9處國外遊客較多的景點為主，提供廁所的位置，內容訊息還包括有無衛生紙，還有整潔評分，希望藉由大數據，幫助使用者即使在緊急時刻也能找到乾淨的廁所。

簡睿寬、王政揚、蕭佾平設計的卡路里計算機APP，則可根據使用者的身高、體重、年齡及運動習慣等，幫助使用者掌握每天攝取食物的熱量是否超過標準，做好飲食管控。目前學生們正在做內容的加廣加深，希望提供更多的資源協助，並將參加科展競賽。

指導老師涂益郎表示，國際資訊科技特色班共35名學生，經過1學期的程式邏輯與語法訓練後，以解決生活中的問題為出發，總共設計出11套APP，其他還有手機成癮、交通三寶、手搖飲品與主題餐廳探索、校園樹木圖鑑等，預計2月開始會陸續將作品上架至Google Play。

其他作品如黃暐翔等人蒐集校園鄰近的手搖飲料店，讓使用者只要輸入關鍵字，就可取得相關店家資訊，使訂購飲料更便利。丁昱仁等人設計手機使用時間的管理程式。

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