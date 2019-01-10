知名飯店賣台灣小吃也夯 冷凍牛肉麵禮盒銷售千萬元

2019-01-10 16:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕肉燥飯、牛肉麵這些代表台灣在地飲食文化的小吃也能熱銷國外！晶華酒店最為人熟知的週邊商品「晶華冠軍牛肉麵禮盒」、「府城肉燥熟食料理包」不僅受到國人喜愛，近年也走向海外，成功擄獲國際旅客的胃，去年冷凍冠軍牛肉麵禮盒已在海內外創下1000萬元銷售金額，不僅是晶華零售事業的銷售王，也成為另類的台灣飲食之光。

晶華餐飲營運發展總經理林芸慧表示，國際觀光客來台都愛吃牛肉麵、滷肉飯，是台灣在地小吃也是飲食文化代表，去年晶華開始在香港city super超商販售冠軍牛肉麵禮盒，廣受香港人喜愛，未來也打算在香港以外的海外國家拓點，或透過電商平台銷售，將台灣在地飲食走向國際，也是一種台灣之光。

據晶華統計，若不算常溫冠軍牛肉麵禮盒，去年光是冷凍冠軍牛肉麵禮盒在海內外銷售業績就高達1000萬元。

晶華酒店積極擴大零售事業，日前在位於台北故宮博物院院區的故宮晶華餐廳開設故宮晶華禮品店，除販售晶華最熱銷的冷凍、常溫冠軍牛肉麵禮盒等晶華嚴選系列；以故宮文物為創意發想、結合食器功能的文物禮品系列，如顧客最愛的清宮十二色釉彩菊瓣盤、國寶宴奏摺菜單斗；還有文創小物及台灣好物等文創商品。

故宮晶華總監楊惠曼表示，故宮晶華有超過50%的客人是來自於世界各地的觀光旅客，對於購買伴手禮或是紀念品的需求很大，經常有客人吃完飯後主動問餐廳使用的餐盤有沒有在販售，甚至有客人吃完飯後「順手」將設計成奏摺形式的國寶宴菜單帶走，餐廳剛開幕時就有多達300多本奏摺被拿走。

楊惠曼說，「以前我們只是在收銀櫃臺旁擺設一些應景的禮品，比較被動式的銷售，平均一年銷售額可達400、500萬元，但在越來越多客人詢問下，我們才決定將一樓的公共空間重新改裝、規劃商品，打造出風格獨具的禮品店，年營業額目標一千萬元。」

楊惠曼介紹，以往賣的最好的是雍正時期收藏的清宮十二色釉彩菊瓣盤，可作為品嘗茶葉的小碟子、也能裝糕點點心，經常有國人一次就帶走10組，預估伴手禮店開幕後一年可售出1000萬組。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/