斗六茂谷今年產量略減 但上貨量增

2019-01-10 14:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六茂谷柑已進入產季，今年茂谷產量略減，但果實較大，上等貨比率增加，斗六市公所為了讓小朋友們更了解在地農產，今天邀請市內幼兒園學童一來到雲科農場茂谷柑園，要來認識茂谷柑的一生。

斗六有三寶，文旦、絲瓜、茂谷柑，茂谷紅了代表春節腳步近了；果農表示，去年茂谷因產量很多，今年因而產量略減，也因此每一顆都特別渾圓飽滿，加上雨水不缺，所以今年的甜度及品質都很好，斗六市長林聖爵表示，茂谷送禮自用兩相宜，歡迎大家跟農友來購買。

參與今天茂谷柑生態教學的幼兒園有11所，共825名學童，雲科農場的主人陳萬生為小朋友們介紹茂谷柑的栽培環境及方式，3月中旬開花，靠蜜蜂等昆蟲傳播花粉等等，茂谷柑上的一層白粉是碳酸鈣，用來保護茂谷不被曬傷。

斗六市公所為促茂谷柑，將於19、20兩天在斗六人文公園將舉行茂谷柑節年貨市集，邀請民眾一同來共襄盛舉，採買年貨歡慶農曆新年，現場還安排公仔及燈籠彩繪、摸彩送紅包等，加上大型氣墊溜滑梯以及鹿港吹糖人精心準備的DIY體驗，要來讓小朋友們大開眼界。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/