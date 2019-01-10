史上最高價！潮州春節市集4天租金飆上18萬

2019-01-10 14:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州春節市集是南台灣別具規模的商展，每年攤商競標「卡位戰」備受矚目，今天在潮州鎮公所舉辦開標，最高價以18萬1011元奪標，比去年高出2萬多元，刷新潮州春節市集攤位租金紀錄，鎮公所也統計，今年攤位收入比去年多50餘萬。

潮州鎮公所表示，今年取消市集裡的舞台演出節目，讓「特區」攤位從原本60個增加為67個，每個攤位2萬起標，採暗標方式競標，今年共有311個標單競爭，光押標金就超過6百萬，投標人數也比去年成長3成。

今年特區最高得標價是特二的18萬1011元，第二高價是特一的17萬1011元，均比去年最高得標價16萬1元還要高，而今年最低得標價雖為2萬3200元，67個特區攤位總得標金額仍達364萬1691元，平均每個攤位要價5.4萬，堪稱史上最貴。

參與競標的業者不僅考量成本，還得精算競標金額，不少業者每年都做功課，紀錄每個攤位的得標價格，今年就有人以3元之差得標，也有業者準備超過130萬押標金，以4、5萬不等的金額「包牌」，最終順利搶下13個攤位。

潮州鎮長周品全指出，潮州春節市集擁有30多年歷史，從原本300公尺長的小年街，到現在總長度達1200公尺，每年吸引超過20萬人次湧入，已經成為潮州一大特色，今年市集從除夕上午8點至大年初三晚間12點結束，4天3夜不分晝夜營業，今年攤位租金再創新高，公所將把盈餘用在鎮內生育補助等社會福利政策。

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