筏子東路漆黑釀車禍 議員促裝路燈、家屬考慮提國賠

2019-01-10 15:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕去年底某日晚上7點，一位家住烏日的廖姓騎士，下班經筏子溪迎賓廊道旁的道路，因為該處沒有路燈，當時有一位老先生從階梯下來，騎士發現時來不及而發生車禍，騎士受傷嚴重目前還在醫院，市議員吳瓊華今天到現場會勘，發現整條筏子東路都沒有路燈，要求市府裝設路燈，避免再發生車禍，而家屬表示，不排除申請國賠。

建設局表示，會先了解該條路的管轄單位，若是建設局所管，將會進行評估設置，一日確定要設置就會籌措預算，展開設計發包。

由於去年12月27日晚上，一位廖姓騎士，下班要回家，騎經迎賓廊道旁的筏子東路，由於該條道路晚上並無路燈，剛好有一位老先生從階梯下來，騎士發現已來不及而發生車禍，騎士受傷嚴重，被送至加護病房，雖然目前已意識清楚，但傷勢仍很嚴重。

市議員吳瓊華、廖姓騎士的弟弟與市府建設局相關官員今天前往筏子溪迎賓廊道前進行會勘，發現筏子東路為雙向兩車道，但是因為靠近筏子溪，車輛的速度都開得相當快，而且沿途長達2公里都沒有路燈，旁邊雖是74號快速道路，但路燈並未照到筏子東路上，所以到晚上就是一片漆黑。

廖姓騎士的弟弟表示，事發當下他的哥哥在騎車過程，有一位老先生突然竄出，造成閃避不及造成大摔車，整個路線的光線非常不足，有行人突然竄出會無法反應。

他建議，台中市政府應把整個路線照明加強，提高安全，此路段早期去沒有什麼車輛，但因高鐵開通及筏子溪迎賓廊道開放後，車流量愈來愈多，事故愈來愈多，家人不排除申請國賠。

市議員吳瓊華表示，因為高鐵開通及筏子溪開放以來，車輛與人愈來愈多，車禍愈來愈多，日前在此處發生事故的廖姓市民是烏日人，她今天來會勘，發現此路段完全沒有路燈，車輛非常多，護岸的階段也沒有安全維護，因沒有路燈，所以可能走到道路上還不知，因此車禍頻傳，建設階段要設一個安全維護，照明要加強。

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