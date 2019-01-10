輔導未檢核廚餘養豬戶 屏縣將爭取延長轉型期限

2019-01-10 14:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府防堵非洲豬瘟，已經針對縣內未具有再利用檢核的廚餘養豬戶，進行輔導轉用飼料或退場；縣府今天（10日）表示，由於人力有限、場數多，計畫向中央爭取延長輔導轉型期限。

屏東縣農業處表示，縣內養豬場數為全國最高，達1700餘場，截至目前，已向屏東縣環境保護局取得再利用登記檢核廚餘養豬戶計有53場，其他未具有再利用檢核的廚餘養豬戶仍高達200多場，屏東縣政府對於這些養豬場，將全力輔導轉型使用飼料或退場。

由於廚餘豬場多，輔導人力有限，而中央給予全國各縣市的輔導期限統一至今年1月底止，屏東縣也將向中央爭取延長輔導廚餘養豬戶的轉型期限。

屏東縣農業處還指出，身為黑豬繁殖基地的屏東，豬隻飼養管理及畜舍建造都按養黑母豬繁殖黑仔豬的作業模式，如今受市場氣氛影響，無人收購黑仔豬，明顯衝擊到黑豬產業，對此，屏東縣政府將函請中央擬具因應措施。

農業處長黃國榮呼籲，屏縣未具有再利用登記檢核的廚餘養豬戶，務必於期限內（108年3月31日前）向牧場所在地鄉鎮市公所申請轉用飼料或辦理退場，縣府也將持續輔導及請防疫環保單位稽查，各養豬戶仍應做好自場管控及防疫，共同防堵非洲豬瘟。

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