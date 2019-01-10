表演所得樂分享 唐唐寶大器樂團請十方障礙兒圍爐

2019-01-10 14:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕愛分享！全國第一個唐寶寶組成的陶笛樂團「大器樂團」8名成員都是擁有多張街頭藝人的吹笛手，從前接受幫助，現在他們將商演及在街頭表演所得捐給公益與弱勢團體，今年更首次辦桌，上山到十方啟能中心開辦14桌與75名學員與老師、志工圍爐，並為他們吹奏、送禮物，鼓勵這群慢飛天使，努力也能有成就，十方大小朋友也跳舞表感謝。

「謝謝老師的教導，也希望學弟妹要勇敢、快樂學、不要放棄！」大器團員、28歲的周以嘉，小時候是十方的早療學童，什麼都不會，現在吹奏陶笛考取國內全部縣市共22張街頭藝人執照，會演奏超過2百首歌曲，連一般人也望塵莫及，她致辭感謝，與團員為中心老師、學員表演。

以前接受幫助，現在手心向下也能助人了！大器團長林啟通帶領8名唐寶寶成員周以嘉、周則漢、陳尚哲等到上大坑的十方啟能中心，請來總舖師在十方辦桌，有蹄膀、豬排、黃金魚等都是學員愛吃的，並且特地為學員牙口設計，煮得鮮甜、軟嫩。

大器團員還準備了近20首歌曲表演，吹笛、唱歌、彈電子琴，有民謠組曲、甜蜜蜜、寶島曼波等曲目，也表演扯鈴，秀出拿手絕活，為學員表演，最後準備福袋、禮物送給每個學員，並準備現金紅包供抽獎，讓台下孩子非常興奮，最後大器團員的家長加碼捐給十方6萬元辦學。

十方啟能中心為身心障礙者進行復健療育、啟能訓練，大小學員包括唐氏症、腦性麻痺、智能障礙、多重障礙和發展遲緩，像以嘉剛來時不會說話、肢體搖晃，早療畢業去上小學到高中畢業，刻苦學習有現在的成就，學弟妹看到充滿羨慕，是莫大的鼓舞。

另外老五老基金會北屯服務中心也帶著11名獨居或弱勢長輩到超市採買年貨，由聯安人壽公司、台基電等員工當志陪買，80、90歲長輩平常行動不便出門，這次開心拿著基金會準備的購物金開心採買準備過年。

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