暢遊深澳RailBike限期優惠票價 15日起開放線上預約

2019-01-10 14:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新的遊憩景點深澳鐵道自行車於去年12月18日至今年1月17日間開放免費試營運，俏皮的河豚造型自行車、絢麗神秘的海洋光環境隧道、依山傍海的美麗景緻及充滿文化氣息的建基煤礦遺址，獲得遊客肯定，新北市觀光旅遊局表示，深澳鐵道自行車將從18日開始售票試營運，18日至31日有優惠方案，每人單程100元，每日從深澳站及八斗子站將各有6班次發車，共計12班次供民眾預約。

觀旅局專門委員陳靜芳說，深澳鐵道自行車路線位方台最美麗的北海岸，民眾可以騎著鐵道自行車欣賞美麗的山海風光，新北市希望讓更多民眾到深澳搭乘自行車一同暢遊鐵道，感受沿線的愜意氛圍，並將深澳這個美麗的地方推廣給國內外的旅客。

觀旅局去年底首先邀請旅行同業試乘並提供建議，大家對於沿途海景、河豚造型自行車及隧道光環境皆有高評價，加上周邊交通便捷，景點易串連是一大優勢，有旅行同業建議，包括車輛可配置語音導覽，讓民眾深入了解深澳支線鐵道及採礦歷史；在深澳站周邊，因鐵道自行車將可預期有更多旅遊人潮前來，可規劃更多餐飲或賣店，以及自行車、電動機車租借等配套措施，讓民眾有更多選擇。

陳靜芳說，深澳鐵道自行車預計於18日開始售票試營運，民眾可選擇從八斗子站發車至深澳站或由深澳站發車至八斗子站，18日至31日間將以每人單程100元的優惠價試營運，採線上預約制，於1月15日下午2點於深澳鐵道自行車官網開放1月18日及19日的訂購，之後將每一隔日陸續開放後2天訂票，如1月16日開放1月18日至21日訂購；1月17日開放1月18日至23日的訂購，線上預約網站: www.railbike.com.tw。

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